Компания BADAZA Group оказывает профессиональные услуги:

гидродинамическая прочистка канализации;

аварийная прочистка наружной и внутренней канализации;

обслуживание канализационных сетей, систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

гидродинамическая очистка труб внутренней канализации;

гидродинамическая промывка трубопроводов наружной канализации;

гидродинамическая прочистка ливневой канализации;

прочистка труб и засоров канализации;

прочистка канализации в частном доме;

прочистка труб в квартире;

прочистка труб и засора в ванной;

прочистка и устранение засора унитаза, раковины.

Гидропромывка канализации подходит для любых объектов. Благодаря подбору насадок для прочистки инженерных коммуникаций, обеспечивается 100% результат. Компания BADAZA Group имеет для этого все необходимое оборудование и спецтехнику.

Гидродинамическая очистка канализационных труб преимущества с компанией BADAZA Group

Комплексное выполнение работ под ключ. Мы предлагаем полный спектр услуг по прочистке канализации и обслуживанию КНС в Киеве и области под ключ. Вам не нужно вызывать несколько служб, чтобы решить одну проблему. У нас есть все необходимые специалисты и оборудование, чтобы устранить неполадки любого вида на объекте любой сложности. Вы сможете получить все услуги, которые требуются: от диагностики до контроля качества.

Инженерное сопровождение. Перед началом работ на объект выезжает специалист, который ориентируется в схемах внутренней и внешней канализации, поэтому знает, где искать причину поломки и как максимально быстро ее устранить. Специалист сопровождает все работы и готовит соответствующую документацию. На каждом этапе составляет для заказчика фото/видеоотчет.

Техническая оснащенность. У нас есть вся необходимая спецтехника и оборудование: илососы, каналопромывочные машины, аппаратные установки для гидродинамической и механической прочистки труб канализации; оборудование для обслуживания КНС, газоанализаторы, страховочные пояса, противогазы, треноги и др.

Инновационные технологии. Использование новейших технологий позволяет снизить цену на услуги по прочистке внутренней и внешней канализации, быстро и эффективно проводить техническое и регламентное обслуживание КНС в Киеве и области.

Опыт и компетентность специалистов компании BADAZA Group позволяют решать проблемы любого уровня сложности быстро, не растягивая волокиту и грязь. Весь персонал обучен и имеет соответствующие допуски.

Чистота. Наши специалисты сводят к минимуму все загрязнения после прочистки гидродинамикой засоров внутренней канализации в жилых помещениях (квартиры, дома), в офисных зданиях, коттеджах. Это достигается за счет правильного подбора насадок-форсунок (универсальные, стандартные каналопромывочные, пробивные, роторные, донного типа) в каждом конкретном случае. Продукты размыва и очистки уходят в систему, а не в помещение.

Сохранность. Гарантируем сохранность всех компонентов трубопроводной канализационной системы (фитингов, стояков, уплотнителей, запорной арматуры и др.) Работаем с оборудованием, позволяющим контролировать технологический процесс на всех этапах гидродинамической чистки канализации, избегая повреждений трубопровода.

Наличие лицензий на утилизацию отходов. У вас не будет проблем с экологами и другими службами по поводу вывоза отходов. Мы предоставляем всю необходимую документацию. Сами проводим утилизацию продуктов выкачки.

Обеспечение техники безопасности. Ни нам, ни вам не нужны непредвиденные ситуации, поэтому мы позаботились о безопасности проведения работ. Все наши специалисты имеют современную спецодежду, пояса безопасности, треноги, лебедки, противогазы и другие средства индивидуальной защиты.

Подписание договора технического обслуживания КНС с нашей компанией предполагает выезд аварийной бригады и услуги илососа для экстренной прочистки системы.

Выезд аварийной бригады для гидродинамической чистки канализации в Киеве и области осуществляется в оперативном режиме 24/7.

Стоимость услуг гидродинамической прочистки канализации и промывки труб зависит от места и характера засора, особенностей системы, необходимости работы конкретного оборудования и техники.

Как заказать услугу гидродинамическая чистка труб канализации?

Выберите удобный для вас способ оформления заказа и коммуникации:

свяжитесь с нами, позвонив по номеру: +38 (096) 164-4433;

отправьте фото вашей задачи или ее короткое описание на Viber и Telegram менеджеру компании;

заполните на сайте форму обратной связи.

Принимаем звонки и заявки в режиме 24/7. Работаем профессионально, комплексно, под ключ.