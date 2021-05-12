Компания BADAZA Group предлагает услуги комплексной прочистки и промывки труб и систем канализации гидродинамическим способом.
Гидродинамическая прочистка канализации – это передовой метод очистки и обслуживания канализационных систем, который основан на использовании высокого давления воды для удаления загрязнений и препятствий из трубопроводов. Этот процесс обеспечивает эффективное удаление различных отложений, таких как жировые пробки, органические отходы, песок и другие материалы, которые могут привести к засорам и перекрытию труб.
Аварийная, профилактическая, разовая прочистка засоров и промывка труб выполняются профессионально под ключ. Работаем оперативно и качественно в частных домовладениях и квартирах, обслуживаем автомойки и СТО, заведения общественного питания, офисные здания, складские и торговые комплексы, промпредприятия. Прочищаем коллекторы, колодцы, скважины. Промываем отопительные системы, хозяйственно-бытовые, ливневые, водосточные сети. Проводим видеодиагностику. В стоимость гидродинамической промывки канализации включены работы по демонтажу/монтажу сантехники.
Гидропромывка канализации подходит для любых объектов. Благодаря подбору насадок для прочистки инженерных коммуникаций, обеспечивается 100% результат. Компания BADAZA Group имеет для этого все необходимое оборудование и спецтехнику.
Комплексное выполнение работ под ключ. Мы предлагаем полный спектр услуг по прочистке канализации и обслуживанию КНС в Киеве и области под ключ. Вам не нужно вызывать несколько служб, чтобы решить одну проблему. У нас есть все необходимые специалисты и оборудование, чтобы устранить неполадки любого вида на объекте любой сложности. Вы сможете получить все услуги, которые требуются: от диагностики до контроля качества.
Инженерное сопровождение. Перед началом работ на объект выезжает специалист, который ориентируется в схемах внутренней и внешней канализации, поэтому знает, где искать причину поломки и как максимально быстро ее устранить. Специалист сопровождает все работы и готовит соответствующую документацию. На каждом этапе составляет для заказчика фото/видеоотчет.
Техническая оснащенность. У нас есть вся необходимая спецтехника и оборудование: илососы, каналопромывочные машины, аппаратные установки для гидродинамической и механической прочистки труб канализации; оборудование для обслуживания КНС, газоанализаторы, страховочные пояса, противогазы, треноги и др.
Инновационные технологии. Использование новейших технологий позволяет снизить цену на услуги по прочистке внутренней и внешней канализации, быстро и эффективно проводить техническое и регламентное обслуживание КНС в Киеве и области.
Опыт и компетентность специалистов компании BADAZA Group позволяют решать проблемы любого уровня сложности быстро, не растягивая волокиту и грязь. Весь персонал обучен и имеет соответствующие допуски.
Чистота. Наши специалисты сводят к минимуму все загрязнения после прочистки гидродинамикой засоров внутренней канализации в жилых помещениях (квартиры, дома), в офисных зданиях, коттеджах. Это достигается за счет правильного подбора насадок-форсунок (универсальные, стандартные каналопромывочные, пробивные, роторные, донного типа) в каждом конкретном случае. Продукты размыва и очистки уходят в систему, а не в помещение.
Сохранность. Гарантируем сохранность всех компонентов трубопроводной канализационной системы (фитингов, стояков, уплотнителей, запорной арматуры и др.) Работаем с оборудованием, позволяющим контролировать технологический процесс на всех этапах гидродинамической чистки канализации, избегая повреждений трубопровода.
Наличие лицензий на утилизацию отходов. У вас не будет проблем с экологами и другими службами по поводу вывоза отходов. Мы предоставляем всю необходимую документацию. Сами проводим утилизацию продуктов выкачки.
Обеспечение техники безопасности. Ни нам, ни вам не нужны непредвиденные ситуации, поэтому мы позаботились о безопасности проведения работ. Все наши специалисты имеют современную спецодежду, пояса безопасности, треноги, лебедки, противогазы и другие средства индивидуальной защиты.
Подписание договора технического обслуживания КНС с нашей компанией предполагает выезд аварийной бригады и услуги илососа для экстренной прочистки системы.
Выезд аварийной бригады для гидродинамической чистки канализации в Киеве и области осуществляется в оперативном режиме 24/7.
Стоимость услуг гидродинамической прочистки канализации и промывки труб зависит от места и характера засора, особенностей системы, необходимости работы конкретного оборудования и техники.
Принимаем звонки и заявки в режиме 24/7. Работаем профессионально, комплексно, под ключ.
Гидродинамика прочистки канализационных систем предполагает воздействие на засор водного потока под давлением до 150 атмосфер. Шланг с соплом движется на реактивной тяге, смывая отложения. Подбор насадок-форсунок и горячая вода позволяют качественно чистить плотные засоры в трубах; жировые, илистые, песчаные отложения; шлам, мелкие камни; листву, остатки веток и корней в ливневой канализации.
Метод используется на различных объектах: от канализации в частном домовладении до канализационных систем промышленного назначения. Полностью восстанавливает пропускную способность системы. Одинаково эффективен для любой конфигурации трубопровода.
Для гидродинамической прочистки и промывки канализации используются:
Гидродинамическая промывка — технология экономичная. Для прочистки наружных сетей расход воды составляет от 50 л в минуту.
Оборудование рассчитано на прочистку труб диаметром от 30 до 1000 мм.
Технические возможности компании BADAZA Group позволяют прочищать и промывать канализационные системы всех типов (хозяйственно-бытовые, ливневые, дренажные, производственные).
Наша кампания занимается обслуживанием грузовых автомобилей. На территории предприятия существуют сливные трапы в ремонтных боксах, автомойка, ливневая канализация, а также сепаратор нефти. Все эти инженерные сети обслуживает компания Badaza Group. Качеством и выполнением работ мы остались довольны и можем рекомендовать компанию как надежного партнера.
На нашем предприятии были проблемы с наружными и внутренними канализационными системами, поэтому обратились за помощью в компанию Badaza Group. Ребята выполнили чистку канализации, составили дефектный акт и устранили проблему. Работа была выполнена качественно и в сроки, руководством было принято решение подписать договор на регламентную чистку и обслуживание канализационных систем
Сотрудничаем с компанией Badaza Group с момента создания нашего ОСМД. В комплекс услуг входит комплексное обслуживание канализационной насосной станции, обслуживание всех канализационных сетей, аварийные вызовы. Мы очень довольны качеством услуг, профессионализмом персонала, а самое главное - высокой клиентоориентрованностью. Планируем и дальше сотрудничать с компанией Badaza Group.